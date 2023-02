«Die Höhle der Löwen»: Judith Williams legt Pause ein

Weiter erklärt die 51-Jährige, die im vergangenen Januar um ihren an Alzheimer erkrankten Vater trauern musste: «Wir alle haben so um Mama gekämpft und uns gleichzeitig von Papa verabschieden müssen. Und dann schliesst du Frieden und weisst, es war seine Zeit. Mamas Zeit ist es noch nicht. [...] Wir gehen einen Weg, den viele gehen müssen, den Kampf mit Krebs. Wir schauen uns in die Augen, ohne Worte, wir sind ein Team.» An ihre Mutter gewandt schreibt sie: «Meine Schwestern und ich, wir sind in grösster Liebe da für dich, Mama, jetzt und immer. Es sieht gut aus und wir freuen uns über jede Stunde, die wir deine weise und liebevolle Stimme hören.»