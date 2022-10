«Die Höhle der Löwen»: Judith Williams spricht über ihre Stillprobleme

In der finalen Folge der zwölften Staffel der VOX-Show «Die Höhle der Löwen» (auch bei RTL+) hatten die Löwen ein letztes Mal die Gelegenheit vor der Pause in neue Problemlöser zu investieren. Insgesamt 4,7 Millionen Euro Kapital flossen in der aktuellen Staffel in die 23 Start-ups, die einen Deal bekommen haben. Auf so eine finanzielle Unterstützung hoffte auch Thea (32) von «Womatics». Die Gründerin möchte mit ihrer Erfindung Frauen in der Stillzeit das Leben erleichtern. In dieser Phase nach der Geburt hatte auch Judith Williams (51) grosse gesundheitliche Probleme: «Du fühlst dich wie die Loser-Mom.»