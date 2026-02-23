«Die Höhle der Löwen»: Judith Williams zerlegt Kondom-Erfindung

Tech–Investor Frank Thelen ist skeptisch. «Das ist nicht neu», bemerkt er und gibt zu bedenken, dass grosse KI–Anbieter wie ChatGPT oder Google Gemini genau das schon können, was Christopher entwickelte. Ausserdem glaubt er dem 18–Jährigen nicht, dass er tatsächlich eine eigene KI entwickelt hat. «Technologisch ist es schwach. Du baust ein Tool, aber das ist keine KI–Entwicklung». Thelen ist, genauso wie vier weitere Löwen, raus. Es bleibt Carsten Maschmeyer. «Was willst du von mir?», fragt er. «Ich brauche einen Türöffner», erwidert der junge IT–Freak. Maschmeyer hat Erbarmen Er will dem Nachwuchstalent trotz mangelhaftem Pitch eine Chance geben und ihm sein Netzwerk zur Verfügung stellen. «Ich gebe dir das Geld. Für 25,1 Prozent Firmenanteile».