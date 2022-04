«Die Höhle der Löwen»: Jüngstes Gründer-Duo mit einem Volltreffer

Williams: «I am on fire!»

Maschmeyer ist begeistert: «Das ist was richtig Gutes.» Williams versichert: «I am on fire!» Kofler bescheinigt: «Jeder sagt heute, er sei nachhaltig. Aber das hier ist materialisierte Nachhaltigkeit!» Obwohl die Firma noch nicht auf dem Markt ist, greifen die Löwen im Rudel an: Team Maschmeyer, Wöhrl und Williams und Team Kofler und Rosberg machen Angebote. 200.000 Euro für 33 Prozent. Den Zuschlag bekommt das Dreiergespann. «Weil wir so jung sind und so viel Hilfe brauchen, waren drei nun mal stärker als zwei», erklärt Michelle ihre Entscheidung. Kofler sieht seine Niederlage positiv: «Es wird Wettbewerb geben, es wird andere geben, die das auch sehen. Dadurch haben wir eine Bewegung ausgelöst für mehr wieder verwendbare Pakete!»