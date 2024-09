«Die Höhle der Löwen»: Kampf um Kiefer-Kissen und Männer-Make-up

«Höhle» wird zum «Helly Pally»

Fan–Gesänge in der «Höhle der Löwen» – das gab es noch nie. Die Gründer Wolfgang Marx (54) und Jürgen Bloch (51) haben aber nicht nur einen Fanblock voller Darts–Fans mitgebracht. Sie fahren auch einen von Deutschlands Besten in dieser boomenden Sportart auf: Max Hopp (28), genannt «Maximiser», ist achtfacher WM–Teilnehmer im berühmten «Ally Pally» in London. Auch er schwört auf «triple20», die weltweit ersten Sportschuhe speziell für Darts–Spieler. Die bequemen Schuhe zeichnen sich durch drei gerade Kanten aus, die die Sohle im Vorderfuss formen. So erreichen Darts–Profis und –Amateure optimale Standsicherheit beim Pfeilwurf. Schnell verwandelt sich das Studio in den «Helly Pally». Bei einer spontanen Löwen–Competition am Dart–Board erzielt Dagmar Wöhrl gleich mit dem ersten Pfeil stolze fünfzig Punkte. Sie trifft die rote Mitte des Bretts, das so genannte Bullseye. Insgesamt kommt sie auf 110 Punkte – «Weltklasse», wie Profi Max Hopp ihr bescheinigt. Bei aller Begeisterung für das Produkt reissen die Geschäftszahlen die Löwen nicht zu Jubelstürmen hin. «Mir gefällt eure hohe Bewertung nicht», so Carsten Maschmeyer (65), «deshalb bin ich raus». Nach und nach springen die Löwen ab – am Ende auch Darts–Fan Dümmel. Das bedeutet: kein Deal. «Wir werden das allein rocken», geben sich die Gründer am Ende kämpferisch.