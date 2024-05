«Die Höhle der Löwen»: Löwen-Wettstreit um Masken-Deal eskaliert

Kein Deal für OP–Roboter

Chirurginnen und Chirurgen stehen manchmal stundenlang über den Patienten gebeugt am OP–Tisch. Mit ihrem Roboter «Noac» wollen Sabrina Hellstern (40) und Claudia Sodha (59) für Entlastung sorgen und Operationen noch präziser und sicherer machen. In dem sensorgesteuerten Roboter können Operateure im Stehen sitzen und so ermüdungsfrei operieren. Für ihr Herzensprojekt «Noac» haben sie ihre Jobs als Medizintechnikerinnen aufgegeben und mithilfe von Investoren drei Millionen Euro in die Entwicklung gesteckt, ihr Familienauto verkauft und einen Kredit aufs Haus aufgenommen. Wird ihr immenser Einsatz belohnt? Für eine Million Euro Investment bieten sie fünf Prozent Unternehmensbeteiligung an. «Wahrscheinlich habt ihr die höchste Innovationsstufe erreicht, die je in der Höhle der Löwen war», so Carsten Maschmeyer. Gleichzeitig stellen er und Tijen Onaran (39) den Firmenwert infrage. Auch die grosse Anzahl an Mit–Gründern und –Investoren sehen die Löwinnen und Löwen kritisch. Am Ende verlassen die Gründerinnen die Höhle der Löwen ohne Deal.