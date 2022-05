«Die Höhle der Löwen»: Maschmeyer zückt zum ersten Mal das Scheckheft

Stefan Stube (45), Frederik Podzuweit (40) und Stefan Mittnik (66) wollen Musik haptisch wahrnehmbar machen. Die tiefen Töne werden dafür in starke Vibrationen übersetzt, die über Pads am Nacken und Brustmuskel ankommen. Zielgruppe für das Gerät «deep.one» sind Gehörlose, Cineasten oder Gamer. Der Praxistest überzeugt die Löwen fast durchgehend. Carsten Maschmeyer (63): «Das ist wie beim Gucken, auf einmal von 2D auf 3D. Ich spüre jetzt Musik und höre sie nicht nur.» Ralf Dümmel (55): «Man ist wirklich in so einem Tunnel.» Nico Rosberg (36) legt direkt ein kleines Tänzchen hin. Nur Georg Kofler (65) wundert sich: «Ich bin sehr beeindruckt, dass ihr alle so geflasht seid. Ich nicht so.» Trotzdem lässt er sich von der Begeisterung der anderen anstecken und springt nach kurzem Überlegen auf: «Wisst ihr was, wir machen das!» Judith Williams (50) erinnert ihn lachend: «Moment, du musst erst mal fragen, ob die das auch wollen!» Aber die Verhandlungen sind schnell getan: Für 200.000 Euro bekommt Kofler 25 Prozent der Firmenanteile.