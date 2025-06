«Die Höhle der Löwen»: Maschmeyers Deal für seine verstorbene Mutter

Bissiges Löwen–Duell um Mundgel–Deal

Ein gesundes Gebiss ist für Raubtiere wie Löwen lebenswichtig. Das wissen auch Dr. Dana Adyani–Fard (42) und Dr. Thomas Greussing (47) aus Meerbusch, die ihr Mundgel «BLISSAND» vorstellen. Das Gel soll das Zahnfleisch mit natürlichen Inhaltsstoffen und Betroffene bei der Behandlung von Parodontitis unterstützen. Die erfahrene Zahnärztin und der Marketing–Experte benötigen 200.000 Euro für zehn Prozent an ihrer Marke «BLISSAND» und deren weiteren Aufbau. Drei Löwen machen sie den Mund so richtig wässrig: Das Duo Ralf Dümmel und Nils Glagau ist an einem Deal ebenso brennend interessiert wie Judith Williams. «Hier brodelt es ganz schön», erkennt Janna Ensthaler (41) – und der bissige Zweikampf kann beginnen. «Euer Produkt trifft unseren Nerv», so Nils Glagau. Und Partner Ralf Dümmel stellt in Aussicht: «Von einem anderen medizinischen Produkt habe ich im Teleshop innerhalb von 23 Minuten 100.000 Stück verkauft.» Allerdings wollen beide jeweils 12 Prozent an «BLISSAND», also 24 Prozent.