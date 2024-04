«Die Höhle der Löwen»: Matthias Steiner stemmt Food-Deal

Kein Löwen–Geld für die Trinkgeld–Plattform

Auf eine ähnliche Erfolgsgeschichte hoffte Joachim Sedlmeir (44). Mit seiner Plattform YoYo.TIPS will er den 34 Millionen Menschen, die in Deutschland im Dienstleistungssektor arbeiten, unter die Arme greifen. Denn diese sind nach wie vor auf Trinkgeld angewiesen. Gleichzeitig bezahlen immer weniger Kunden bar. Und: «Die Vermischung von Umsätzen und Trinkgeldern wirkt sich für die Unternehmen steuerlich nachteilig aus», so Joachim. Über seine Plattform können Kunden und Gäste digital per QR–Code individualisiert direkt an den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Trinkgeld geben. Joachim, der bereits eine bittere Firmenpleite hinter sich hat, gab sich kämpferisch: «So schnell gebe ich nicht auf.» Er benötigte 120.000 Euro für 15 Prozent seiner Firmenanteile. Die Löwen waren von der Idee hinter Joachims Entwicklung begeistert. Gleichzeitig zweifelten sie an der praktischen Umsetzung, zumal es einen Mitbewerber mit Markt–Vorsprung gibt. So blieb Joachim in der Höhle der Löwen ohne Deal.