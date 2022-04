«Die Höhle der Löwen» muss sich nur dem «Tatort» geschlagen geben

Auch am Ostermontag ist am «Tatort» kein Vorbeikommen gewesen. Mit etwas über acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (27,6 Prozent) holte das Frankfurter Team mit der Folge «Finsternis» den Primetime-Tagessieg ins Erste. Und auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen thronte der Krimi mit starken 20 Prozent (1,4 Millionen Zusehende) auf Platz eins.