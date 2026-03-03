«Die Höhle der Löwen»: Nasenhaar-Wachs trifft auf Urinstrahl-Messer

Das Paar will 120.000 Euro, um seine fast alkoholfreien Extrakte zu vermarkten, und geben dafür 10 Prozent der gesamten Firma ab. Der Knackpunkt: Niemand will in Alkohol investieren. Dagmar Wöhrl und Judith Williams sind raus. Janna Ensthaler jedoch erklärt: «Am Gesamt–Business will ich mich nicht beteiligen. Alkohol ist eine Gesellschaftsdroge, von der wir besser ein Stück weit wegkommen.» An den Alkoholessenzen jedoch ist sie interessiert. Darum verhandelt sie neu mit Yuka und Hauke. Ihre Investition von 120.000 Euro soll nur für die Essenzen, nicht für die herkömmlichen Spirituosen verwendet werden, dafür nimmt sie 30 Prozent Anteile dieses Teils der Firma. Die drei schlagen ein.