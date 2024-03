«Die Höhle der Löwen»: Neue Staffel startet Anfang April

Es geht weiter mit der beliebten VOX–Gründershow «Die Höhle der Löwen». Wie der Sender am Mittwoch bekannt gab, werden die insgesamt acht neuen Folgen ab dem 8. April 2024 auf dem gewohnten Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr zu sehen sein. Als Investoren sind auch in der 15. Staffel erneut Ralf Dümmel (57), Dagmar Wöhrl (69), Carsten Maschmeyer (64), Nils Glagau (48), Janna Ensthaler (40), Tijen Onaran (38) und Tillman Schulz (34) mit von der Partie. Hier gibt es zur vorangegangenen Staffel also keine Veränderungen.