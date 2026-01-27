«Die Höhle der Löwen»: Neue Staffel startet bereits im Februar

Einer der «grössten Löwen–Verrisse aller Zeiten» angekündigt

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich wohl wieder auf Einiges gefasst machen. Die neuen Folgen liefern «einige der emotionalsten und kontroversesten Momente» in der Geschichte der Gründer–Show, wirbt der Sender. So erlebe ein Start–Up «einen der grössten Löwen–Verrisse aller Zeiten». Eine Familie darf sich hingegen auf Angebote von allen Investoren freuen. Und offenbar sind die Geldgeber auch wieder mit ganzem Einsatz dabei: Eine Löwin wagt sich in eine Badewanne mit Eiswasser, ein Löwe fordert statt der gewünschten zehn Prozent ganze 50 Prozent der Firmenanteile.