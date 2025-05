«Die Höhle der Löwen»: Pitch um Frühchen-Kleidung rührt zu Tränen

«Die armen kleinen Geschöpfe», ist Ralf Dümmel tief berührt. Seiner Mit–Löwin Janna Ensthaler stehen die Tränen in den Augen: «Vor genau einem Jahr war meine Tochter in so einem Bettchen.» Ein resistenter Keim hatte ihre Tochter befallen: «Ich war 48 Stunden am Stück bei ihr, die schlimmsten 48 Stunden ever.» «Nach so einer Geschichte fällt es einem so schwer, die normalen, harten Fakten abzufragen», so Tillman Schulz (35). Doch die Preisgestaltung der Gründer mit minimaler Gewinnmarge lässt die Löwen aufhorchen: «In eurem Projekt überwiegt aktuell die Herzensangelegenheit und nicht die Wirtschaftlichkeit», fasst Tillman Schulz zusammen und steigt, wie drei andere Löwen, aus. Bleibt die dreifache Mutter Janna Ensthaler als letzte Chance: «Ihr habt seit der ersten Sekunde mein Herz im Sturm erobert. Aber ihr braucht keinen starken Investor, eure Firma kann gut organisch wachsen. Danke, dass ihr eure Story heute mit uns geteilt habt.»