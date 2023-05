«Die Höhle der Löwen»: Plötzlich steht ein Pferd vor den Löwen

Gleich zu Beginn der neuen Folge von «Die Höhle der Löwen» (20:15 Uhr, VOX und RTL+) sorgen die Studenten Frederic, Felix und Raul für zankende Löwen. Eines Abends in ihrer WG ärgerten sie sich wieder einmal darüber, dass das Bier beim Beerpong so schnell warm wurde. Also erfanden sie «frats», einen Partybecher mit Kühlung - ohne das Bier zu verwässern. Und so funktioniert es: Die wiederverwendbaren Becher bestehen aus einer doppelten Becherwand, in der sich eine Kühlflüssigkeit befindet. Die «frats»-Kühlbecher werden zwei Stunden vor der Party ins Gefrierfach gelegt und halten dann die Getränke den ganzen Abend kalt.