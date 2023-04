«Die Höhle der Löwen»: Plötzlich taucht Joey Kelly auf dem Fahrrad auf

Maschmeyer hingegen hat sich in das Thema verbissen. «Mich würde es reizen, deshalb versuche ich, Ralf in den Deal reinzuquatschen. Das Kissen hilft auch beim Einschlafen.» Dümmel lässt sich überreden, will aber 30 Prozent der Anteile. Die Gründer winken zunächst ab. Dümmel geht auf 25 Prozent runter. Die Gründer beraten und bieten: 20 Prozent - 10 Prozent sofort, 10 Prozent später, plus 1 Prozent Umsatzbeteiligung, bis das Investment komplett zurückgezahlt ist. Dümmel schaut grimmig. Auch Maschmeyer findet das Angebot etwas dreist. Doch dann einigt man sich auf 2 Prozent vom Umsatz.