«Die Höhle der Löwen»: Polizistin begeistert mit Botox-Alternative

Nachdem die sichtlich interessierten Investoren die Jungunternehmerin auf Herz und Nieren prüften, prescht Frank Thelen (50) als Erster mit einem Angebot vor. Er will für die Investition allerdings ein Viertel der Firma besitzen. Handelsexperte Ralf Dümmel (59) würde sich mit 20 Prozent zufriedengeben. Aber natürlich scheint das Botox–Ersatz–Produkt wie gemacht für Beauty–Unternehmerin Judith Williams (54). «Wir haben dich ganz schön gegrillt. Aber das machen wir nur mit Leuten, die es wert sind. Und das bist du definitiv,» Auch sie will 20 Prozent der Firma haben. Jetzt darf Laura Valentin zwischen drei Angeboten wählen – und entscheidet sich erwartungsgemäss für die Beauty–Expertin. «Ich hatte von Anfang an die Hoffnung, dass Judith Williams ein Angebot macht.»