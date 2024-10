«Die Höhle der Löwen»: Ralf Dümmel bettelt um Beauty-Deal

Gründer schocken Löwen ganz real bei Virtual–Reality–Präsentation

Die beiden Gamedesigner Sebastian Kreutz (40) und Oliver Eberlei (39) setzen voll auf den Trend der virtuellen Realität: «Heutzutage ist jeder ein Gamer – das wird supereasy», sind sie vor ihrem Pitch überzeugt. Wirklich? In virtuelle Welten können Interessierte in ihrem «Holocafé» in Düsseldorf eintauchen. Den virtuellen Spielespass für Freunde und Familie wollen sie auf ganz Deutschland und Europa ausweiten. Für 400.000 Euro im Tausch für 10 Prozent Anteile soll «Holocafé» noch viele Ableger bekommen. Mit ihrem Pitch versetzen sie die Löwen aber zunächst in Schockstarre. Um zu demonstrieren, dass für VR–Gaming in den meisten deutschen Wohnungen zu wenig Platz ist, läuft ein «Freund» der beiden mit VR–Brille durch die Studio–Deko. Unvermittelt stolpert er und stürzt mit voller Wucht auf einen kleinen Tisch und eine darauf stehende Vase. Den Löwen stockt der Atem – bis sie erfahren, dass es sich um einen Stunt–Profi handelt. Erleichtert melden sich Judith Williams, Janna Ensthaler und Nils Glagau als VR–Test–Gamer. Alle drei laufen oder kriechen mit VR–Brillen und Controllern bestückt über den leeren Studioboden und füttern virtuelle Schweinchen – ein urkomischer Anblick. Aber offensichtlich nicht eindrucksvoll genug für einen Deal. Während Tillman Schulz und Ralf Dümmel ihre Kompetenzen auf anderen Geschäftsfeldern sehen, glaubt Nils Glagau schlicht nicht an das Projekt und übt knallhart Kritik: «Ihr habt in jeder Stadt massive Konkurrenz. Was macht ihr denn besser? Weshalb sollte ich in euch investieren? Ich sehe augenblicklich null USP. Ich wünsche euch Glück, ich bin raus!» Und es kommt noch dicker: Janna Ensthaler fehlte der letzte Funke an Überzeugungskraft bei den beiden. Auch Judith Williams vermisst die Unterscheidungsmerkmale von «Holocafé» zu bestehenden Angeboten. Als letzte Löwin entlässt sie die beiden Gründer ohne Löwen–Deal in die reale Businesswelt.