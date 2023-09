«Die Höhle der Löwen»: Ralf Dümmel kurz vor dem Zusammenbruch

Das Getränk gibt es in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. In der «Höhle der Löwen» entscheidet der alte Brauch des Nagelschlagens, wer den veganen Honigwein zuerst probieren darf. Unternehmer Nils Glagau (47) haut alle um und darf an den Vet. Aber auch die anderen bekommen eine Kostprobe. Dazu gibt es ein Honigbrot, das gut ankommt.