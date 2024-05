«Die Höhle der Löwen»: Spielzeugtüftler holt sich Mega-Deal

In der fünften Folge von «Die Höhle der Löwen» (VOX, montags ab 20:15 Uhr, auch via RTL+) sicherte sich der Berliner Gründer Marcel Pasternak (36) den dicksten Deal des Abends. Mit seinen flexiblen Spielbausteinen, die im Gegensatz zu Lego & Co. dynamische Bewegungen zulassen, erweckte er vor allem bei Investor Ralf Dümmel (57) das Kind im Manne und das Interesse an einer unternehmerischen Zusammenarbeit. Für ein weiteres Highlight in der Sendung sorgte ein deutsch–indisches Gründerpaar, das den Deutschen Popcorn aus Seerosen–Samen schmackhaft machen möchte.