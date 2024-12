«Die Höhle der Löwen»-Star Tijen Onaran trauert um ihren Vater

Ertan Onaran, der Architekt war, starb am Sonntag, den 29. Dezember, im Alter von 85 Jahren an den Folgen eines grippalen Infekts. Seine Tochter sowie weitere Angehörige waren bis zum Schluss an seiner Seite. «Du bist und bleibst mein Held. Bis zum letzten Atemzug», schrieb Tijen Onaran. «Der, der immer an mich geglaubt hat. Der, dessen Humor und Sinn für all das Schöne und Leichte im Leben mich auch durch schwierige Momente getragen hat. Du hast mit mir ohne Ende diskutiert und am Ende sassen wir lachend da, weil einer von uns beiden dann doch nicht mehr ernst bleiben konnte.»