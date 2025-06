«Die Höhle der Löwen»: Wie kam das Kokos-Produkt in den Intimbereich?

«Ich mochte es, dass du verhandelt hast»

Korea liegt weltweit im Trend, wie die Themen K–Pop, K–Beauty und koreanische Serien beweisen. Gründerin Sung–Hee Kim aus Hamburg will «das ‹K› in Deutschlands Küchen bringen.» Die Tochter zweier koreanischer Restaurant–Gründer bietet unter dem Label «Arang» typisch koreanische Marinaden und Suppen in Bio–Qualität an. Für zwanzig Prozent an «Arang» benötigt sie 100.000 Euro. Die scharfe Tofu–Marinade kommt bei den Löwen besonders gut an. Die geringe Gewinn–Marge zwischen dem Verkaufspreis und den Herstellungskosten schmeckt den möglichen Investoren allerdings weniger. «Wie kommst du auf einen grünen Zweig?», will Carsten Maschmeyer wissen. Er steigt ebenso aus wie Dagmar Wöhrl (71), Nils Glagau und Tijen Onaran. «Mr Food» und Asien–Experte Tillman Schulz (35) stellt fest: «Hier gibt es ein Problem mit dem Preis. Ich würde die Reise mit dir versuchen, aber für 35 Prozent.» Die Gründerin packt ihr Kämpferherz aus: «Es geht um mein Unternehmen. Ich würde mich freuen, Sie an Bord zu haben. Mein Gegenangebot sind dreissig Prozent.» Tillman Schulz zeigt sich beeindruckt und schlägt ein: «Deal! Ich mochte es, dass du verhandelst. Wir rocken das!» Und Sung–Hee Kim ist zufrieden: «Er war mein Wunschlöwe.»