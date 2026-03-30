«Die Höhle der Löwen»: Yogalehrerin verhandelt knallhart

Was nicht für Begeisterung sorgt, ist die hohe Firmenbewertung. Alle steigen aus – bis auf Maschmeyer und Williams. Doch auch ihnen sind 10 Prozent zu wenig – als die Jungunternehmer auf 15 Prozent erhöhen, reicht ihnen das nicht. «Ich würde sehr gerne investieren», so Williams. «Aber ihr habt eine falsche Rechnung gemacht». Sara Farzaneh Nejad entgegnet: «Wir brauchen die 200.000 Euro. Aber wir können 25 Prozent abgeben, denn wir brauchen euch». Maschmeyer erwidert: «Gebt uns 50 Prozent und wir haben einen Deal.» Als die Jungunternehmer dazu Ja sagen, fallen Maschmeyer und Williams, die den Deal gemeinsam annehmen, aus allen Wolken. «Jetzt sind wir selber überrascht», lacht er und klatscht Williams ab.