Von Smartphone bis Putzroboter

Die IFA geht zu Ende: Das waren die Highlights der Tech-Messe

Künstliche Intelligenz, hoch auflösende Displays und all das in immer kompakteren Geräten: Auf der IFA in Berlin waren auch dieses Jahr zahlreiche Highlights zu sehen – kein Wunder bei mehr als 2.000 Ausstellern. Dies sind einige Highlights.