Die Ikone der Superreichen: Vor 50 Jahren starb Aristoteles Onassis

«Jacqueline war eine Ikone, eine Heilige. Und dass sie einen Ausländer heiraten sollte, hat die Amerikaner über alle Massen schockiert», so der Journalist und Onassis–Experte Jim Hougan gegenüber dem NDR. Für den Schwerreichen war die Heirat mit Jackie Kennedy wohl seine ultimative Machtdemonstration. In gewisser Weise sagte Onassis damit der Welt: «Seht her, selbst die amerikanische Königin kann ich gewinnen.» Für Jackie bedeutete die Verbindung finanzielle Sicherheit in einer Zeit, in der sie um ihre Privatsphäre und die Sicherheit ihrer Kinder fürchtete. Für Onassis war es zweifellos auch eine Frage des Status.