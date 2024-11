«Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show»: Supernasen-Reunion zum Fest

Auf Günther Jauch (68), Thomas Gottschalk (74) und Barbara Schöneberger (50) warten in ihrer Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch–Gottschalk–Schöneberger–Show»(seit 2018, RTL) besondere Gäste. Wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht, werden Victoria Swarovski (31) und Mike Krüger (72) in der letzten Ausgabe vor Weihnachten auftreten. Zu sehen ist das Ganze am 14. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL. Eine weitere, bereits vorproduzierte Folge zeigt der Sender bereits am 7. Dezember zur Primetime.