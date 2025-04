Die Jury ist begeistert: Dieser Kandidat gewinnt «Das Supertalent»

Achtung, Spoiler! Dieser Kandidat ist das «Supertalent 2025»

Am Ende darf das Publikum im Saal entscheiden – und ist am meisten von dem 16–jährigen Jayden Swingewood aus Duisburg begeistert. Mit einer gefühlvollen Interpretation des Justin–Bieber–Songs «Lonely» berührt der junge Sänger die Herzen der Zuschauer und der Jury gleichermassen. «Mir hat da nichts gefehlt. Das kann man gar nicht besser machen», schwärmt Poptitan Dieter Bohlen nach seinem Auftritt. Dem Publikum im Saal gefällt es sogar so gut, dass es «Zugabe»–Rufe gibt.