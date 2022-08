«Die Känguru-Verschwörung»: Wildes Regiedebüt von Marc-Uwe Kling

Wirklich genial und feinsinnig ist in der «Känguru-Verschwörung» alles, was mit dem Thema Verschwörung zu tun hat. Ideen wie die «Cube-Earth-Theorie» oder ein Datingportal für Verschwörungsideologen, bei dem man beim Anmelden ankreuzen muss, welcher Verschwörungsideologie man anhängt, sind zugleich urkomisch und erschreckend hintersinnig weitergedacht. Gleiches gilt für die «Conspiracy Convention», die natürlich in Bielefeld stattfindet. Schliesslich besagt die in den 1990er Jahren entstandene, eigentlich satirisch gemeinte «Bielefeld-Verschwörung», dass es die Stadt Bielefeld gar nicht gibt, sondern ihre Existenz nur überzeugend vorgetäuscht wird.