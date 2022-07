Die Anwälte haben auch in ihrem Privatleben alle Hände voll zu tun. Marion von Brede (Marie Anne Fliegel, 82) zieht kurzerhand bei ihrer Tochter Isa ein und macht sich in der Wohnung und im Anwaltsbüro «nützlich». Markus Gellert sorgt sich derweil um seinen kranken Vater, der ihn vor die Frage stellt, was eigentlich wichtig im Leben ist.