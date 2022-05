Die Kino-Tipps im Mai

Avenger-Kollege und Sony-Held «Spider-Man» hat unlängst mit «No Way Home» bewiesen, wie viel Spass und wie erfolgreich das Eintauchen in Parallelwelten sein kann. In seinem jüngsten Trailer deutete «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness» an, dies sogar noch toppen zu können. Immerhin ist darin eindeutig die Stimme von Patrick Stewart (81) zu vernehmen - und mit ihr die Ankunft von Charles Xavier und all seiner «X-Men» ins MCU?