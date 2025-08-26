«Die Küblböck-Story»: Berührendes Porträt einer queeren Pionierin

Höhen, Tiefen und Brüche

Neben Simonetti kommen auch Lanas Vater und Manager Günther Küblböck, ehemalige Partner sowie Weggefährtinnen und Weggefährten aus Ausbildung und Schauspielschule zu Wort. Prominente wie Gracia Baur, Olivia Jones und Lucy Diakovska teilen ebenfalls persönliche Erinnerungen. Sie alle zeichnen das Bild einer freundlichen Kämpfernatur mit grossem Bedürfnis nach Selbstbestimmung. «Ich gehe durchs Leben, wie ich will, und mache einfach das, was ich will. Ich lasse mich von anderen nicht beeinflussen», antwortete Küblböck Moderator Mola Adebisi einst auf die Frage, was er an sich möge.