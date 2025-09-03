«Die Küchenschlacht XXL»: Andrea Kiewel debütiert als Gastjurorin

Von Sonntagmittag in die Primetime

In ihrer wöchentlichen Liveshow «ZDF–Fernsehgarten» suchte Andrea Kiewel bereits in diesem Sommer Kandidatinnen und Kandidaten, die dem Koch–Wettbewerb die besondere Würze verleihen könnten. Im Rahmen einer speziellen Ausgabe am 10. August veranstaltete sie ein Kochduell. Zwei Kandidaten traten dabei an der Seite von Starkoch Nelson Müller (46) gegeneinander an, um sich einen Platz in der Primetime–Show «Küchenschlacht XXL» zu sichern.