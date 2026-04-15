«Die Küchenschlacht XXL» ist zurück: Das erwartet die Zuschauer

Kinder, Küche, Kamera

Dabei stehen die XXL–Ausgaben diesmal auch persönlich unter einem besonderen Zeichen für die Moderatorin, die Ende Juli 2025 zum ersten Mal Mutter geworden. Es seien ihre ersten Drehs, seit ihr Mann in Elternzeit gegangen ist: «Somit kann ich ganz frei die Sendung geniessen», erklärt Klipp. Ihr Fazit zum vergangenen Jahr klingt ebenfalls nach echter Vorfreude: Die Atmosphäre im Studio sei beim letzten Mal «wirklich so toll» gewesen – und genau darauf freue sie sich am meisten.