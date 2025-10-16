Die Kunst des Abschiedsnehmens: Praktische Tipps einer «Death Doula»

Was genau macht eine «Death Doula» – und wann ist es sinnvoll, eine Begleitung wie Sie dazuzuholen?

Charlotte Wiedemann: Eine «Death Doula» begleitet Menschen am Lebensende – und oft schon viel früher. Wir schaffen Raum, um über Wünsche, Ängste und Bedürfnisse zu sprechen, bevor es zu spät ist. Das kann bedeuten, eine sterbende Person in ihren letzten Tagen, aber auch in ihren letzten Jahren zu unterstützen, das Beziehungsgeflecht dieser Person dabei im Blick zu behalten und zum Beispiel zu helfen, Rituale des Abschieds zu gestalten. Sinnvoll ist eine Begleitung immer dann, wenn die eigene Kraft oder Sprache fehlt, um mit dem Unausweichlichen umzugehen oder eine Perspektive von aussen hilft, aus eigenen oder familiären Mustern auszubrechen.