«Die Landarztpraxis»: Das hat die neue Vorabendserie zu bieten

Caroline Frier: Das hat sie mit ihrer Rolle gemeinsam

Dass in Sachen Arztserie neben etablierten männlichen Kollegen wie der «Bergdoktor» nun die «Landärztin» ihre Arbeit aufnimmt, freut Frier besonders, wie sie im vergangenen August am Rande des Drehs im Gespräch mit spot on news verriet. «Endlich darf mal eine coole Ärztin ran. Sie bringt die perfekte Mischung mit. Eine taffe Frau, die in ihrem Job fokussiert funktioniert, sich aber auch verletzlich zeigt, auf eine Art verpeilt ist und ihr Privatleben nicht richtig in den Griff bekommt.» Sie schlägt im kleinen Dorf Wiesenkirchen auf, «aber ist eigentlich eine Grossstadtgöre», erklärte die Schauspielerin. «Sie kommt aus Köln, hat in München studiert und danach in Berlin gelebt. Das kommt mir als kölsches Mädchen natürlich entgegen.»