Geplant sind 120 neue Folgen

«Die Landarztpraxis»: Dreharbeiten zu Staffel drei starten noch 2024

Die Geschichte von Dr. Sarah König in «Die Landarztpraxis» am Schliersee geht weiter: Noch dieses Jahr startet der Dreh zu Staffel drei. Zuschauer dürfen sich derweil auf zwei neue Vorabendserien in Sat.1 freuen.