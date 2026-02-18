«Die Landarztpraxis»-Star Thorsten Hamer stirbt mit 43 Jahren

Koch Matti in der «Landarztpraxis»

Seine bekannteste Rolle als Koch Matti übernahm Thorsten Hamer in der zweiten und dritten Staffel der «Landarztpraxis». Er kochte über 151 Folgen lang im Gasthof «Alte Post» und war daneben als Bruder von Sabrina sowie als One–Night–Stand von Bianca in die Geschichten eingebunden. Hamer verkörperte seine Figur mit grossem Engagement. Wie er in einem Interview mit «Joyn» verriet, absolvierte er zur Vorbereitung einen Kochkurs. Auch privat pflegte er Kontakt zu seinen Kollegen: «Ab und zu unternehmen wir auch Sachen miteinander», erklärte er.