Die Liebesgeschichte von Taylor Swift und Travis Kelce

Swift überraschte ihre Fans, indem sie die Liedzeile «Karma is the guy on the screen coming straight home to me» ihres Lieds «Karma» abänderte. Die neue Zeile lautete: «Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me», also «Karma ist der Typ bei den Chiefs, der direkt zu mir nach Hause kommt». Im Anschluss an die Show wurden zahlreiche Videos auf Social Media geteilt, auf denen Swift euphorisch in Kelces Arme läuft und ihn innig küsst.