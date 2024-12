Die liebsten Weihnachtstraditionen der Stars

Familiäre Traditionen

Für Victoria Swarovski (31) steht das gemeinsame Schmücken des Christbaums mit der ganzen Familie im Mittelpunkt. «Familie und Weihnachten, das gehört für mich einfach zusammen», sagt die Moderatorin. Ein besonderer Moment sei es auch, wenn ihr Vater eine Weihnachtsgeschichte vorliest. Auch für Schauspielerin Paula Kalenberg (38) ist der Weihnachtsbaum mit einer besonderen Tradition verbunden: «Unser Weihnachtsstern an der Spitze des Baums hat ein kleines Gesichtchen und schläft das ganze Jahr in einer kleinen gepolsterten Kiste.» An Heiligabend werde der Stern dann von den Kindern feierlich geweckt und aufgehängt.