«Die Lütte»: Künstlerin Angelika Mann mit 76 Jahren verstorben

Die Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann ist tot. Wie ihr Ehemann Ralf der «Berliner Morgenpost» bestätigte, starb die Künstlerin am Mittwoch im Alter von 76 Jahren. Sie erlag einem Krebsleiden. Mann, die wegen ihrer Körpergrösse von nur 1,49 Metern auch «die Lütte» genannt wurde, stand mehr als 50 Jahre auf der Bühne.
Die gebürtige Berlinerin zählte zu den prägenden Künstlerinnen der DDR–Musikszene. Besonders in Erinnerung bleibt ihre Mitwirkung an Reinhard Lakomys «Traumzauberbaum» – die Kinderschallplatte verkaufte sich millionenfach und machte ihre markante Stimme bei Generationen von Zuhörern bekannt. Gemeinsame Auftritte mit Grössen wie Manfred Krug, Achim Mentzel und der Jazz–Interpretin Uschi Brüning festigten ihren Ruf als vielseitige Künstlerin.
Der Musik verfallen seit Kindertagen
Schon als junges Mädchen verbrachte Mann Stunden am Klavier. Ihr musikalischer Geschmack reichte von klassischen Komponisten bis hin zu den Beatles. Obwohl sie nach der Schule zunächst einen anderen Weg einschlug und eine Ausbildung zur Apothekenhelferin machte, zog es sie immer wieder zur Musik. Ihre Leidenschaft für das Publikum zeigte sich früh: Schon während der Lehre unterhielt sie ihre Kollegen mit Gesangseinlagen. Ab den 1970er Jahren widmete sie sich dann ganz der professionellen Bühnenkarriere.
Mitte der 1980er Jahre verliess Mann die DDR. Im Westen etablierte sie sich rasch – ihre Darstellung der Lucy in Brechts «Dreigroschenoper» am Berliner Theater des Westens wurde vom Publikum gefeiert. Nach der Wende zog es die Künstlerin jedoch immer wieder zurück auf ostdeutsche Bühnen.
Zwischen Theater und Film
Mann bewies ihre Wandlungsfähigkeit in unterschiedlichsten Formaten. Als Kabarettistin, Schauspielerin, Moderatorin und Theaterschauspielerin war sie gleichermassen gefragt. Bereits Ende 2021 wurde bei der Künstlerin Brustkrebs diagnostiziert. Trotz der Erkrankung stand sie weiterhin vor Publikum, unter anderem im Berliner Schlosspark–Theater.