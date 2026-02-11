«Die Mumie 4» kommt - mit Brendan Fraser und Rachel Weisz

Die beiden Oscarpreisträger Brendan Fraser (57) und Rachel Weisz (55) kehren für den vierten Teil von «Die Mumie» zurück auf die Kinoleinwand. Der Film soll am 19. Mai 2028 in die Kinos kommen, wie Universal mitteilte.
Bereits im November vergangenen Jahres kursierten Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von Fraser und Weisz zu «Die Mumie». Nun ist klar, die beiden Co–Stars werden wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Das Drehbuch stammt von David Coggeshall (49). Die Handlung des Films bleibt weiterhin geheim.
Wiedervereinigung nach fast 30 Jahren
Rachel Weisz und Brendan Fraser spielten bereits in den ersten beiden Teilen «Die Mumie» (1999) und «Die Mumie kehrt zurück» (2001) gemeinsam die Hauptrollen als Rick O'Connell und Evelyn Carnahan. Im dritten Teil «Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers» (2008) war nur noch Brendan Fraser dabei. Für den vierten Teil ist das Duo fast 30 Jahre nach dem ersten Film nun wieder vereint.
Das als Radio Silence bekannte Duo Matt Bettinelli–Olpin (47) und Tyler Gillett (43) führt beim vierten Teil von «Die Mumie» Regie. Produziert wird der Film unter anderem von Radio Silence Productions. Es ist die zweite Zusammenarbeit des Regieduos mit Universal Pictures, nachdem Bettinelli–Olpin und Gillett bereits den Vampirfilm «Abigail» (2024) inszeniert hatten.
Sean Daniel (74), der mit der «Mumie»–Reihe, die weltweit 1,8 Milliarden US–Dollar (1,5 Mrd. Euro) einspielte, bereits grosse Erfolge feierte, kehrt als Produzent zurück. Daniel produzierte die ersten drei Filme sowie das 2017 erschienene Reboot mit Tom Cruise (63).