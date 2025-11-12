«Die My Love»: Jennifer Lawrence schwankt zwischen Hin- und Aufgabe

Zwar ist «Die My Love» im Kern eine beeindruckende One–Woman–Show von Lawrence, doch Pattinson bekommt ebenfalls Gelegenheit, sein schauspielerisches Können unter Beweis zu stellen. Auch der Kindsvater ist von der Situation zunehmend überfordert, schwankt zwischen Liebe für seine Familie bis hin zu Momenten, in denen er ihr regelrechte Abscheu entgegenzubringen scheint – wohlgemerkt auch das wieder aus der Perspektive von Grace. Die beklemmende Botschaft: Manchmal hält das Leben für einen Herausforderungen parat, in denen jeder der Beteiligten gefühlt nichts richtig, aber sehr viel falsch machen kann.