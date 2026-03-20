«Die Nanny»-Reunion: Fran Drescher gratuliert TV-Mutter zum Geburtstag

Die Serie «Die Nanny» findet offenbar nach wie vor grossen Anklang: «Ich bin sehr dankbar, dass die Serie weiterhin so beliebt ist», sagte Drescher im Jahr 2020 in der «Today Show». «Es gibt unzählige Millennials, die heute von der Serie besessen sind, und die waren entweder noch kleine Kinder, als sie ursprünglich ausgestrahlt wurde, oder noch gar nicht geboren. Sie ist ein Geschenk, das immer wieder Freude bereitet.»