Die neue Trendfrisur für 2025: Der Hime-Bob

Die Hime–Frisur lässt sich auf Japanisch mit «Prinzessin» übersetzen. Sie wurde erstmals von adligen Frauen in der sogenannten Heian–Periode populär gemacht. Frauen trugen den Haarschnitt in dieser Zeit häufig am kaiserlichen Hof. Die Frisur lässt sich auf eine Tradition zurückführen, nach der Frauen ihr Haar bis zum Erreichen des Erwachsenenalters wachsen liessen. Das Kürzen der vorderen Partie war schliesslich Teil einer Erwachsenwerdungs–Zeremonie, die als «Binsogi» bekannt wurde.