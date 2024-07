Die Obamas sprechen Kamala Harris ihre Unterstützung aus

Sollte es bei Harris als einzige Kandidatin bleiben, wonach es derzeit aussieht, würde die virtuelle Wahl der Abgeordneten bereits am 1. August stattfinden – andernfalls am 3. August. Dass sie die nötige Anzahl an Stimmen erhält, gilt als Formsache. Kurzum: In spätestens einer Woche dürfte Harris offiziell als Trumps Herausforderin im Rennen ums Weisse Haus feststehen.