Die Ochsenknechts im Stall: «Unser Hof - mit Cheyenne und Nino»

Sympathischer «Bauer sucht Frau»–Verschnitt

«Unser Hof – mit Cheyenne und Nino» wirkt ein wenig wie ein Special von «Bauer sucht Frau» – samt den üblichen Witzeleien, was nun Männer– und was Frauensache ist. Allerdings ganz ohne forciertes Drama. Dazu gibt es in der sympathischen Doku explizite Bilder von einer künstlichen Besamung einer Kuh und einer rustikalen, rektalen Untersuchung ein paar Monate später. Als Mutter könne sie da mitfühlen, witzelt Cheyenne. «Nur Gott sei Dank kriege ich keine Hand in den Arsch.»