«Die Passion»: Alle Infos zur österlichen Live-Show bei RTL

Angesichts des Krieges in der Ukraine passt die biblische Geschichte des Leidens und Sterbens Christi noch besser in die Zeit als vor zwei Jahren. «Nie war es wichtiger, für Frieden, Nächstenliebe und Zusammenhalt einzustehen und damit ein wichtiges Zeichen zu setzen», schreibt jedenfalls RTL in einer Pressemitteilung. «Die Passionsgeschichte handelt genau von diesen Werten - seit 2000 Jahren fordert der Bericht über Jesu Tod und Auferstehung die Menschen heraus und fasziniert sie zugleich», heisst es weiter.