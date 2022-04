Gute Quoten und Spott in den sozialen Medien: RTL inszenierte «Die Passion» live auf dem Burgplatz in Essen. «Die grösste Geschichte aller Zeiten» über die letzten Tage im Leben von Jesus Christus - «in die heutige Zeit transportiert mit Hilfe bekannter deutscher Popsongs» - zeigte der Sender mit einem Staraufgebot am Mittwochabend (13.4.) zur Primetime.