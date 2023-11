«Die Passion»: RTL bringt Oster-Spektakel zurück

Nach einem Jahr Pause: RTL bringt an Ostern 2024 «Die Passion» zurück. Laut einer Pressemitteilung des Senders kommt das «Musik–Live–Event» dieses Mal aus Kassel. 2022 war noch der Burgplatz in Essen der Schauplatz des Passionsspiels. Für 2023 hatte RTL das Spektakel über die Leidensgeschichte von Jesus Christus noch ohne Begründung abgesagt. Ein konkreter Ausstrahlungstermin für 2024 ist noch nicht bekannt. 2022 ging «Die Passion» am Mittwoch vor Gründonnerstag über die Bühne.