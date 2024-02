«Die Passion»: RTL hat mit Ben Blümel neuen Jesus-Darsteller gefunden

Mit seinem Live–Musik–Event «Die Passion» hat Sender RTL im Jahr 2022 für Aufsehen und unzählige Twitter–Memes gesorgt. Was Fans wie Kritiker einte: Beide Lager sorgten dafür, dass die Show aus Essen 3,14 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen versammelte und so zum Quotenerfolg werden konnte. Für den 27. März dieses Jahres ist eine weitere Ausgabe der «Grössten Geschichte aller Zeiten» geplant und nun steht auch fest, wer deren Star sein wird: Wie RTL bekannt gab, schlüpft Musiker, Moderator und Schauspieler Ben Blümel (42) in die Rolle des Jesus von Nazareth.